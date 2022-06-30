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Сегодня, 06:52

Тренер «Торонто» считает, что Кришито станет примером для подражания в канадском клубе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» объявил о подписании контракта с защитником Доменико Кришито. Главный тренер и спортивный директор канадского клуба Боб Брэдли уверен, что 35-летний итальянец станет примером для молодых игроков.

«Миммо — универсальный защитник, очень хороший распасовщик и умный игрок. Он может играть как левый защитник, так и центральный защитник и должен стать отличным образцом для подражания для наших молодых игроков», — цитирует пресс-служба клуба Брэдли.

Доменико Кришито. Бывший защитник «Зенита» Кришито перешел в «Торонто»

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.

Доменико Кришито
Футбол
ФК Торонто
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