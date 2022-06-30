Тренер «Торонто» считает, что Кришито станет примером для подражания в канадском клубе

«Торонто» объявил о подписании контракта с защитником Доменико Кришито. Главный тренер и спортивный директор канадского клуба Боб Брэдли уверен, что 35-летний итальянец станет примером для молодых игроков.

«Миммо — универсальный защитник, очень хороший распасовщик и умный игрок. Он может играть как левый защитник, так и центральный защитник и должен стать отличным образцом для подражания для наших молодых игроков», — цитирует пресс-служба клуба Брэдли.

Напомним, что с 2011 по 2018 год Кришито играл за «Зенит». В составе петербургского клуба он дважды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок России.