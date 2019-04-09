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Тренер сборной Аргентины после столкновения с машиной. Фото

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в своем Твиттере опубликовал фотографию, сделанную после столкновения с машиной. 40-летнего специалиста сбил автомобиль во время велопрогулки

- Большое спасибо за ваши сообщения! Возвращаюсь домой, - написал Скалони.

Скалони работает в сборной Аргентины с 2017 года. Ранее он был ассистентом главного тренера "Севильи"

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