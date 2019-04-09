Тренер сборной Аргентины после столкновения с машиной. Фото

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в своем Твиттере опубликовал фотографию, сделанную после столкновения с машиной. 40-летнего специалиста сбил автомобиль во время велопрогулки.

- Большое спасибо за ваши сообщения! Возвращаюсь домой, - написал Скалони.

Muchísimas gracias por los mensajes recibidos,un par de puntos y a casa! Gracias a todos 🙏 pic.twitter.com/LMJ3jfa6Zp – Lionel Scaloni (@lioscaloni) 9 апреля 2019 г.

Скалони работает в сборной Аргентины с 2017 года. Ранее он был ассистентом главного тренера "Севильи".

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