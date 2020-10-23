Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Тренер «Интер Майами» призвал Игуаина к спокойствию

01:57
Гонсало Игуаин. Фото Twitter
Гонсало Игуаин. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Интер Майами» Диего Алонсо попросил звездного нападающего Гонсало Игуаина успокоиться. Аргентинец удалился в концовке матча MLS против «Монреаль Импэкт», когда уже был заменен. Ранее он также стал участником драки.

— Лично мне нравятся игроки, которые защищают свою команду, но на поле, — приводит France Football слова Алонсо. - Не нужно удаляться, чтобы показать свою приверженность, поскольку Гонсало очень предан клубу, одноклубникам и техническому персоналу.

Таким образом, бывший нападающий «Реала» и «Ювентуса» пропустит дерби против «Орландо Сити» в следующую субботу.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир