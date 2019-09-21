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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Тренер «Гэлакси» утверждает: Ибрагимович играет на одном уровне с Месси и Роналду

00:38

Главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Баррос Скелотто назвал форварда клуба Златана Ибрагимовича футболистом уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Форвард в нынешнем сезоне забил 26 голов в 25 играх и отстает на два мяча от Карлоса Велы.

— Сложно найти игрока, который бы играл в MLS так же, как Златан, неважно, становился он чемпионом или нет. Неважно, становился ли он MVP или нет, — цитирует AS Скелотто. — Уровень Златана сопоставим с Роналду или Месси.

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