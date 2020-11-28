Трагедия вместо триумфа. Годовщина авиакатастрофы, в которой погибла бразильская команда «Шапекоэнсе»
28 ноября 2016 года половина состава бразильского клуба «Шапекоэнсе» погибла в авиакатастрофе возле колумбийского города Медельин. Коллектив направлялся на финальный матч Южноамериканского кубка, участие в котором стало бы лучшим результатом в истории клуба.
По словам главы следственного комитета Бразилии Мигеля Камачо, трагедия, унесшая жизни почти всех представителей южноамериканского гранда, произошла из-за халатности авиакомпании — самолет рухнул из-за нехватки топлива.
На борту воздушного судна в момент крушения находились девять членов экипажа и 68 пассажиров — в основном менеджеры, тренеры и футболисты клуба «Шапекоэнсе».
В авиакатастрофе выжить удалось лишь двум членам экипажа (стюардессе и авиамеханику), а также четверым пассажирам — журналисту и футболистам Жаксону Фолману, Алану Рушелу и Нету.
Переживший крушение вратарь Данилу позднее скончался в больнице.
Как впоследствии отмечали эксперты, выживших в катастрофе людей спасло отсутствие топлива в баках, из-за чего при падении судна не случилось взрыва.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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