Трагедия вместо триумфа. Годовщина авиакатастрофы, в которой погибла бразильская команда «Шапекоэнсе»

28 ноября 2016 года половина состава бразильского клуба «Шапекоэнсе» погибла в авиакатастрофе возле колумбийского города Медельин. Коллектив направлялся на финальный матч Южноамериканского кубка, участие в котором стало бы лучшим результатом в истории клуба.

По словам главы следственного комитета Бразилии Мигеля Камачо, трагедия, унесшая жизни почти всех представителей южноамериканского гранда, произошла из-за халатности авиакомпании — самолет рухнул из-за нехватки топлива.

На борту воздушного судна в момент крушения находились девять членов экипажа и 68 пассажиров — в основном менеджеры, тренеры и футболисты клуба «Шапекоэнсе».

В авиакатастрофе выжить удалось лишь двум членам экипажа (стюардессе и авиамеханику), а также четверым пассажирам — журналисту и футболистам Жаксону Фолману, Алану Рушелу и Нету.

Переживший крушение вратарь Данилу позднее скончался в больнице.

Как впоследствии отмечали эксперты, выживших в катастрофе людей спасло отсутствие топлива в баках, из-за чего при падении судна не случилось взрыва.