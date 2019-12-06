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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Трабукки: В пятницу Каррера летит на переговоры в Афины

01:53
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Итальянский агент Марко Трабукки прокомментировал информацию о возможном приходе Массимо Карреры в греческий АЕК. Итальянский специалист остается без клуба после ухода из «Спартака».

— Массимо в пятницу летит в Афины на переговоры, — говорит Трабукки. — Но нельзя говорить о подписании контракта. Это именно переговоры.

С красно-белыми Каррера выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок страны-2017. Также итальянец входил в тренерский штаб Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.

С августа 2019 года АЕК возглавляет Никос Костеноглу. После 12 туров АЕК занимает пятое место в таблице чемпионата Греции. (Сергей Егоров)

Источник: Каррера возглавил АЕК

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