«Торпедо-БЕЛАЗ» уволило Вадима Скрипченко

Вадим Скрипченко уволен с поста главного тренера «Торпедо-БЕЛАЗ». Специалист возглавил клуб чемпионата Белоруссии в январе 2019 года. После 20 матчей «Торпедо-БЕЛАЗ» идет на шестом месте с 32 очками.

К следующему матчу команду будет готовить Сергей Зеневич.

Скрипченко в России возглавлял «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи». С самарцами и махачкалинцами он дважды подряд вылетел из премьер-лиги. Впоследствии «Анжи» сохранил место в элите после ликвидации «Амкара». С августа по сентябрь 2018 года Скрипченко возглавлял «Арарат-Армения».