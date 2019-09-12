Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Торпедо-БЕЛАЗ» уволило Вадима Скрипченко

00:07
Теги:

Вадим Скрипченко уволен с поста главного тренера «Торпедо-БЕЛАЗ». Специалист возглавил клуб чемпионата Белоруссии в январе 2019 года. После 20 матчей «Торпедо-БЕЛАЗ» идет на шестом месте с 32 очками.

К следующему матчу команду будет готовить Сергей Зеневич.

Скрипченко в России возглавлял «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи». С самарцами и махачкалинцами он дважды подряд вылетел из премьер-лиги. Впоследствии «Анжи» сохранил место в элите после ликвидации «Амкара». С августа по сентябрь 2018 года Скрипченко возглавлял «Арарат-Армения».

Дополнительная информация

http://torpedo-belaz.by/vadim-skripchenko-ostavil-post-glavnogo-trenera-fk-torpedo-belaz/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир