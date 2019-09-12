«Торпедо-БЕЛАЗ» уволило Вадима Скрипченко
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Вадим Скрипченко уволен с поста главного тренера «Торпедо-БЕЛАЗ». Специалист возглавил клуб чемпионата Белоруссии в январе 2019 года. После 20 матчей «Торпедо-БЕЛАЗ» идет на шестом месте с 32 очками.
К следующему матчу команду будет готовить Сергей Зеневич.
Скрипченко в России возглавлял «Урал», «Крылья Советов» и «Анжи». С самарцами и махачкалинцами он дважды подряд вылетел из премьер-лиги. Впоследствии «Анжи» сохранил место в элите после ликвидации «Амкара». С августа по сентябрь 2018 года Скрипченко возглавлял «Арарат-Армения».
Дополнительная информация
http://torpedo-belaz.by/vadim-skripchenko-ostavil-post-glavnogo-trenera-fk-torpedo-belaz/
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