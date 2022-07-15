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Сегодня, 03:49

«Торонто» согласовал контракт с Бернардески

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» достиг устной договоренности с полузащитником Федерико Бернардески о подписании контракта. В ближайшие дни канадский клуб объявит о переходе 28-летнего итальянца, который является свободным агентом.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года. Игрок покинул туринский клуб на правах свободного агента 30 июня.

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Напомним, ранее «Торонто» подписал двух итальянцев: защитника Доменико Кришито и нападающего Лоренцо Инсинье.

Федерико Бернардески
Футбол
ФК Торонто
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