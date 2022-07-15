«Торонто» согласовал контракт с Бернардески

«Торонто» достиг устной договоренности с полузащитником Федерико Бернардески о подписании контракта. В ближайшие дни канадский клуб объявит о переходе 28-летнего итальянца, который является свободным агентом.

Бернардески выступал за «Ювентус» с июля 2017 года. Игрок покинул туринский клуб на правах свободного агента 30 июня.

В прошедшем сезоне Бернардески сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Напомним, ранее «Торонто» подписал двух итальянцев: защитника Доменико Кришито и нападающего Лоренцо Инсинье.