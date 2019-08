«Торонто» обыграл «Монреаль», несмотря на гол Кркича

«Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS дома одержал волевую победу над «Монреаль Импэкт» — 2:1. В составе гостей отличился экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич. У хозяев голы на счету Марко Дельгадо и Джастина Морроу.

The curl, the dip, the kiss off the post. ?? @BoKrkic // #TORvMTL // #RivalryWeek pic.twitter.com/eU1La6JK2H