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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Торонто» обыграл «Монреаль», несмотря на гол Кркича

06:14
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата MLS дома одержал волевую победу над «Монреаль Импэкт» — 2:1. В составе гостей отличился экс-форвард «Барселоны» Боян Кркич. У хозяев голы на счету Марко Дельгадо и Джастина Морроу.

«Торонто» с 37 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Монреаль» (34) — восьмой.

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