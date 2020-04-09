Торбинский пока не готов возвращаться в Россию из США

Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский рассказал, что в Майами установлен комендантский час, однако ограничений по передвижению по городу днем нет.

— Все нормально, я сейчас в Майами, — цитируют «РИА «Новости» Торбинского. — В городе действует комендантский час с 11 вечера до пяти утра. Скорее всего, за нарушение может что-то быть, но, честно говоря, не знаю. Днем мы выходим спокойно на улицу, бегаем, катаемся на велосипедах. Здесь нет такого ограничения, как в России, по передвижению по городу. Насколько я знаю, досуг пока не запрещен.

Возвращаться? Нет, а зачем? Я здесь живу. Я пока не замечаю разницы, где спокойнее сейчас.

В феврале этого года 35-летний Торбинский переехал жить в США, чтобы попробовать себя в качестве тренера.