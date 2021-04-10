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Торбинский открыл свою футбольную академию в Майами

13:08
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Торбинский рассказал об открытии футбольной академии в Майами.

«Вот и наступило долгожданное торжественное открытие футбольной академии TorbiStar Soccer Academy. Расположена в самом центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort. Давайте добавим огня, играя в настоящий футбол», — написал Торбинский в Instagram.

Торбинский перееехал жить в США в феврале 2020 года.

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