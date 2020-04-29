Мбаппе признан лучшим молодым футболистом по версии ESPN: топ-10 рейтинга

Журналисты ESPN составили рейтинг среди лучших молодых футболистов по всему миру. В список вошли игроки, которые не старше 21 года.

На первой строчке расположился форвард «ПСЖ» и сборной Франции Кильян Мбаппе. Второй — полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. Третий — защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Кильян Мбаппе («ПСЖ», Франция)

2. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия)

3. Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль», Англия)

4. Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия)

5. Кай Хаверц («Байер», Германия)

6. Маттейс де Лигт («Ювентус», Нидерланды)

7. Джанлуиджи Доннарумма («Милан», Италия)

8. Эрлин Холанн («Боруссия», Норвегия)

9. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай)

10. Жоау Феликс («Атлетико», Португалия)

Целиком список из 36 игроков, которые вошли в список ESPN — здесь