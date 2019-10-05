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Томас Хельвег: «Считаю, что у Головина прекрасное будущее»

00:28
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Экс-защитник сборной Дании Томас Хельвег в интервью «Известиям» отметил, что у полузащитника «Монако» Александра Головина прекрасное будущее. По его мнению, у россиянина может появиться шанс перейти в лигу посильнее.

— Считаю, что у него прекрасное будущее, — сказал Хельвег. — Сейчас он играет в лиге, на которой все сфокусированы, все следят за французским чемпионатом. Возможно, это не лучшая лига в Европе, но она одна из трех-четырех сильнейших. Если все сложится, у него будет не самый простой путь, но появятся возможности перейти в лигу сильнее французской.

Дополнительная информация

https://iz.ru/928832/sevastian-terletckii/u-golovina-prekrasnoe-budushchee

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