«Тобол» не попал в еврокубки. При Владимире Газзаеве он лидировал в чемпионате Казахстана

В Казахстане завершился национальный чемпионат, состоящий из 33 туров.

Чемпионом в четвертый раз подряд стала «Астана», которая обеспечила себе титул за тур до финиша. Серебро досталось «Кайрату».

Интрига в борьбе за третье место сохранялась до заключительного тура. В итоге бронзу завоевала команда «Ордабасы». Она обыграла «Тараз» (3:0), что гарантировало место выше конкурента — «Тобола», который после серии из пяти матчей без побед набрал-таки три очка против занявшего последнее место в лиге «Актобе» (2:1).

В итоге «Тобол» закончил турнир на четвертой строчке и остался без еврокубков. Это крайне разочаровывающий результат для костанайцев, поскольку команда долгое время лидировала в казахстанской премьер-лиге. Однако 21 июля тогдашний главный тренер «Тобола», россиянин Владимир Газзаев неожиданно для многих подал в отставку. И он, и клуб объяснили это «сменой вектора развития» по решению руководства «Тобола».

На тот момент после 18 туров отрыв команды Газзаева от «Астаны» составлял одно очко по набранным и четыре по потерянным, а эксперты отмечали качественную игру команды. Россиянина сменил местный специалист Нурбол Жумаскалиев. В итоге из-за череды неудачных результатов клуб лишился сначала лидерства, а затем и места в тройке призеров.

В следующем евросезоне (2020/21) «Астана» представит Казахстан в отборочном турнире Лиги чемпионов, а «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» (обладатель Кубка страны) выступят в Лиге Европы. Четвертое место «Тобола» стало не проходным после того, как Кубок достался «Кайсару».