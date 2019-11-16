Тите: «Я пожаловался на Месси, он сказал мне заткнуться»

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, о чем говорил с нападающим Лионелем Месси в конце товарищеского матча с Аргентиной (0:1). Обмен репликами состоялся после того, как Тите потребовал для Месси желтой карточки, которая не была показана.

— Я пожаловался, он сказал мне заткнуться, потом я сказал ему то же самое. И все, — цитирует A Bola Тите. — Я не хочу продолжать это, чтобы не возникло проблем. Ситуация была эмоциональной. Это тянуло на желтую карточку, и у меня были причины жаловаться.