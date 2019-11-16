Тите: «Давление в сборной Бразилии неизбежно»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал поражение от Аргентины (0:1) в контрольном матче. Бразильцы, таким образом, не знают побед на протяжении пяти встреч подряд — после выигранного Кубка Америки.

— Нужно понимать, что давление неизбежно, — цитирует A Bola Тите. — Это великая сборная, большая работа — прессинга не избежать. Умение играть на таком уровне — первый шаг к успеху. Я увидел хороший первый тайм, мы доминировали. Хотя у нас было не так много моментов для взятия ворот. Когда результата нет, возникает множество факторов, в том числе эмоциональных.