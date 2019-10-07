Тим Хоуард завершил карьеру

Вратарь «Колорадо» Тим Хоуард объявил о завершении карьеры в возрасте 40 лет. Недавно голкипер провел прощальный матч — он вшел на поле во встрече регулярного сезона MLS против «Далласа».

Всего за свою карьеру Хоуард провел 703 матча, в которых одержал 300 побед и 211 раз сыграл на ноль, совершив 2142 сейва.

Голкипер защищал цвета «Метро Старз», «Манчестер Юнайтед», провел 10 сезонов в «Эвертоне», а за «Колорадо» выступает с 2016 года. Также на его счету 121 игра за сборную США, в составе которой он принял участие в ЧМ-2006, 2010 и 2014. В 2007 и 2017 году он выиграл с американцами Золотой Кубок КОНКАКАФ.

На клубном уровне Хоуард завоевал с «МЮ» Кубок и Суперкубок Англии и Кубок лиги.