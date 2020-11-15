Тихонов может покинуть «Астану» через полтора месяца после назначения

Андрей Тихонов может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Астаны», утверждает kazfootball.kz. Российский специалист принял команду в середине октября, однако руководство столичного клуба намерено провести серьезную чистку после окончания сезона в конце ноября.

Ожидается, что «Астану» также покинет ряд возрастных футболистов, генеральный директор Михаил Гурман, спортивный директор Гани Кайназаров и недавно пришедший исполнительный директор Давид Лория.

Тихонов провел с «Астаной» на данный момент 4 матча, в двух из которых выиграл, а в двух — проиграл. Команда идет на третьем месте в таблице чемпионата. До прихода Тихонова «Астана» успела вылететь из отбора Лиги чемпионов (3:6 с брестским «Динамо») и Лиги Европы (0:1 с «Будучностью»).