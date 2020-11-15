Тихонов может покинуть «Астану» через полтора месяца после назначения
Андрей Тихонов может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Астаны», утверждает kazfootball.kz. Российский специалист принял команду в середине октября, однако руководство столичного клуба намерено провести серьезную чистку после окончания сезона в конце ноября.
Ожидается, что «Астану» также покинет ряд возрастных футболистов, генеральный директор Михаил Гурман, спортивный директор Гани Кайназаров и недавно пришедший исполнительный директор Давид Лория.
Тихонов провел с «Астаной» на данный момент 4 матча, в двух из которых выиграл, а в двух — проиграл. Команда идет на третьем месте в таблице чемпионата. До прихода Тихонова «Астана» успела вылететь из отбора Лиги чемпионов (3:6 с брестским «Динамо») и Лиги Европы (0:1 с «Будучностью»).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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