The Times: в cуперлиге будет 15 постоянных клубов, включая шесть из АПЛ

В распоряжение The Times оказался 18-страничный документ с основными предложениями о создании новой европейской футбольной суперлиги.

На постоянной основе в суперлиге будут выступать 15 клубов, шесть из которых представят АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также планируется пригласить «Реал» и «Милан».

Еще пять клубов будут попадать на турнир по итогам отбора. Всем 15 клубам-учредителям при вступлении в суперлигу будет выплачено по 350 миллионов евро. Таким образом, 20 команд-участниц будут разделены на две группы и проведут от 18 до 23 матчей за один сезон.

Ранее ФИФА совместно с шестью конфедерациями выступила против создания Суперлиги.

Планируется, что суперлига станет альтернативой Лиге чемпионов, которая проходит по эгидой УЕФА.