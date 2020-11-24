Тевес собирается завершить карьеру

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Карлос Тевес, который сейчас выступает за «Бока Хуниорс», собирается завершить карьеру, сообщает ESPN.

36-летний Тевес намерен уйти из футбола после того, как «Бока» вылетит из Кубка Либертадорес. Пока что его команде предстоит сыграть в 1/8 финала против «Интернасионала».

Нападающий трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. В составе «Манчестер Юнайтед» Тевес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08 и клубный чемпионат мира-2008. Он также является двукратным чемпионом Италии в составе «Ювентуса».

За сборную Аргентины игрок провел 76 матчей, в которых забил 13 мячей.