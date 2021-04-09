Тевес сделал себе эффектную прическу

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес сменил имидж. 37-летний аргентинец сделал себе новую прическу с использованием голубых прядей.

Ранее появилась информация, что экс-игрок сборной Аргентины планирует перейти в MLS. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2021 года.

Напомним, ранее Тевес выступал за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Вест Хэм».