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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Тевес сделал себе эффектную прическу

03:18

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес сменил имидж. 37-летний аргентинец сделал себе новую прическу с использованием голубых прядей.

Ранее появилась информация, что экс-игрок сборной Аргентины планирует перейти в MLS. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2021 года.

Напомним, ранее Тевес выступал за «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Вест Хэм».

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