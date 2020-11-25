Тевес планирует завершить карьеру в начале 2021 года и уйти в политику

Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес близок к завершению карьеры. Как сообщает El Destape, 36-летний аргентинец покинет команду после завершения розыгрыша Кубка Либертадорес в начале 2021 года.

Отмечается, что после ухода из футбола Тевес пойдет в политику и будет работать в команде бывшего президента страны Маурисио Макри.

При этом другие аргентинские источники отмечают, что работа с Макри больше будет связана с футболом, нежели с политикой. Бывший глава государства, занимавший пост с 2015 по 2019 год, может побороться за должность президента «Бока Хуниорс», и наличие в его штабе Тевеса, пойдет на пользу в этой борьбе.

Карлос Тевес вернулся в «Боку» в 2018 году. В команде он начинал профессиональную карьеру, а впоследствии защищал цвета «Коринтианса», «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и «Шанхай Шэньхуа».