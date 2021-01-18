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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Тевес намерен продолжить карьеру

23:20
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Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес рассказал, что намерен продолжать карьеру.

«К сожалению, у моего приемного отца нет шансов вылечиться, сейчас очень трудное время для всей моей семьи. Очень сложно рассказать дочерям о состоянии их деда. Это тяжелый момент для всех.

Я останусь еще на некоторое время, не собираюсь прекращать играть. Ради моего отца, матери и семьи я не остановлюсь. Думаю, что могу продолжать играть, чувствую себя хорошо», — цитирует Тевеса AS.

Карлос Тевес вернулся в «Боку» в 2018 году. В команде он начинал профессиональную карьеру, а впоследствии защищал цвета «Коринтианса», «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентуса» и «Шанхай Шэньхуа».

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