Тьерри Анри возглавил «Монреаль Импакт»
16:14
Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импакт». Соглашение с 42-летним французским специалистом рассчитано до 2022 года.
Напомним, что последним местом работы Анри был «Монако». 24 января 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб сначала временно отстранил Анри, а затем уволил.
Bienvenue ? Montr?al Thierry Henry!— Impact de Montr?al (@impactmontreal) November 14, 2019
Welcome to Montreal @ThierryHenry!
? >> https://t.co/PqjrZOMtct#IMFC #AllezMTL pic.twitter.com/jRjBKa4wqB
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