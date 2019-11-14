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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Тьерри Анри возглавил «Монреаль Импакт»

16:14
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Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импакт». Соглашение с 42-летним французским специалистом рассчитано до 2022 года.

Напомним, что последним местом работы Анри был «Монако». 24 января 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб сначала временно отстранил Анри, а затем уволил.

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