Тьерри Анри возглавил «Монреаль Импакт»

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри возглавил клуб MLS «Монреаль Импакт». Соглашение с 42-летним французским специалистом рассчитано до 2022 года.

Напомним, что последним местом работы Анри был «Монако». 24 января 2019 года из-за конфликта с рядом игроков клуб сначала временно отстранил Анри, а затем уволил.