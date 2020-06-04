Бывший нападающий сборной Франции, «Арсенала» и «Барселоны», ныне — тренер «Монреаля» Тьерри Анри высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. Также, Анри опубликовал у себя в Instagram фото, где он стоит на одном колене в знак поддержки протеста против агрессии в адрес афроамериканцев.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— В последние дни я долго собирался с мыслями, пытаясь описать свои чувства по поводу трагической смерти Джорджа Флойда, — написал у себя в Instagram Анри. — Было бы слишком легко писать сразу после произошедшего, на эмоциях, выкладывая всю ненависть и переживания. Хотя эти чувства еще присутствуют во мне, я попробую.

Почему это все еще происходит в 2020 году? Почему те же расисты аплодируют представителям расовых меньшинств, которые выступают за их любимые команды, но в то же время угнетают представителей меньшинств на улице? Почему все методы, которые мы используем, чтобы искоренить расизм из нашего общества, не работают? Это все продолжается слишком долго, мы зашли слишком далеко, чтобы терпеть это в современном обществе. Я не защищаю насилие, грабежи или уничтожение чьей-то собственности, потому что это не решение проблемы. Многие люди сами становятся жертвами такого поведения.

Почему должны быть наказаны люди, которые страдают из-за беспорядков и оскорблений на расовой почве? Люди, которые всю жизнь работают, чтобы прокормить семью, теперь сами уничтожают плоды своего труда, протестуя против проблем, от которых страдают сами? Неправильно так делать.

Тем не менее, нам определенно нужны изменения. Мы требуем этих изменений и, что самое главное, мы этого заслуживаем. Сделайте это сейчас. Всему есть предел.