Тело погибшего в ДТП в Турции полузащитника "Аланьяспора" и сборной Чехии Йосефа Шураля доставят на родину в течение 1-2 дней. Хавбек в результате ДТП погиб, еще семь игроков получили серьезные повреждения. По словам представителя "Аланьяспора", из Чехии в Турцию прибыли жена и ребенок Шурала.

- После футбольного матча в Кайсери часть футболистов отправилась домой на самолете, но поскольку перелет был не прямой, а через Стамбул, то семеро наших ребят арендовали машину представительского класса и поехали на ней, - цитирует "РИА Новости" представителя клуба. - К сожалению, в пути произошла авария. Раненый чешский футболист был срочно доставлен в реанимацию, но врачи не смогли его спасти. Сейчас ведутся процедуры по отправке тела в Прагу – это должно произойти в течение 1-2 дней.