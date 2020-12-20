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Тело Марадоны может быть помещено в мавзолей

15:40
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Тело легендарного футболиста Диего Марадоны может быть помещено в мавзолей, утверждает The Sun. Для того, чтобы это осуществить, аргентинца придется эксгумировать.

По информации издания, Марадона сам сообщил адвокату незадолго до смерти о том, что хочет, чтобы его тело забальзамировали. Таким образом футболист хотел отдать дань уважения Владимиру Ленину, чью тело лежит в мавзолее на Красной Площади.

Адвокат предоставил The Sun отрывок из письма:

«Долго думая, я решил, что хочу, чтобы мое тело после смерти было забальзамировано и выставлено в музее вокруг моих трофеев и личных вещей», — написал футболист.

Марадона умер 25 ноября в 60 лет после отека легких, вызванного сердечной недостаточностью.

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