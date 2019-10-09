Российский специалист Сергей Ташуев может покинуть солигорский «Шахтер» в конце нынешнего сезона. Белорусский клуб пока не предложил пока 60-летнему новый контракт.

По нашим данным, к Ташуеву проявляют интерес ряд команд ФНЛ. В чемпионате Белоруссии после 24 туров «Шахтер» идет на втором месте, на четыре очка отставая от «Динамо-Брест».

Занимающий третье место БАТЭ отстает на одно очко, но имеет игру в запасе. Заметим, что летом из солигосркой команды в «Оренбург» перешел голкипер Андрей Климович. (Виталий Айрапетов)