Сын Марадоны эмоционально обратился к умершему отцу

Сын Диего Марадоны написал послание умершему отцу. Как написал Диего Марадона-младший, рядом с отцом он всегда чувствовал себя непобедимым.

- Насколько я был счастлив вместе с тобой... ты даже не мог себе представить, насколько я чувствовал себя непобедимым рядом с тобой, — написал Марадона-младший на своей странице в Instagram. — Как я буду скучать по тому, как мы вместе смотрели матчи любимого «Наполи»! А мои дети? Как они будут жить без такого любящего деда? Я обещаю тебе, что они всегда будут на твоей стороне, что всегда будут защищать твое имя.

Прославленный футболист и тренер скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур.

В качестве футболиста Марадона выступал за ряд аргентинских клубов, испанские «Барселону» и «Севилью» и итальянский «Наполи». После завершения карьеры он работал с рядом клубов из Аргентины и ОАЭ, мексиканским «Дорадос» и сборной страны. Последним местом его работы была «Химнасия» из Ла-Платы.