Сын бывшего футболиста "Торпедо" Лухвича получил 2 года ограничения свободы за мошенничество

Сын бывшего футболиста сборной Белоруссии Александра Лухвича Илья Лухвич получил два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение закрытого типа, сообщает "Прессбол". Его подруга Анастасия Бутько получила полтора года.

Лухвича-младшего и Бутько осудили по статье о мошенничестве. Пара продавала айфоны с дефектами под видом исправных.

Илья Лухвич - сам футболист, играл за ряд белорусских клубов, включая "Минск", который возглавляет его отец.

Александр Лухвич в бытность футболистом защищал цвета ряда белорусских клубов, а также российских "КАМАЗа", "Уралана" и московского "Торпедо". За последнее он провел более сотни матчей и завоевал бронзу чемпионата России-2000.