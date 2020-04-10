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Суперголы Роберто Карлоса за гранью законов физики. Эти шедевры можно смотреть бесконечно

17:14
Роберто Карлос. Фото ФИФА
Роберто Карлос. Фото ФИФА
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Сегодня исполнилось 47 лет легендарному бразильскому защитнику Роберто Карлосу. Чемпион мира-2002, экс-игрок «Реала» и «Анжи» в числе прочего прославился своими эффектными штрафными.

Один из самых запоминающихся голов Роберто Карлос провел в товарищеском матче со сборной Франции в 1997 году. Мяч после его штрафного полетел по сумасшедшей траектории в ворота Фабьена Бартеза.

Другой признанный мастер штрафных Дэвид Бекхэм говорил, что если бы он попытался пробить так, он бы сломал ногу.

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