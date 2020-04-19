19 апреля день рождения отмечает прославленный бразильский нападающий Ривалдо. Ему исполнилось 48 лет.

Ривалдо известен выступлением за «Барселону», «Милан» и «Олимпиакос». В составе этих клубов бразилец стал двукратным чемпионом Испании, трехкратным чемпионом Греции, обладателем Суперкубка УЕФА в составе каталонцев и миланцев, а также победителем Лиги чемпионов с итальянским клубом.

Со сборной Бразилии Ривалдо стал чемпионом мира-2002, обладателем Кубка Америки-1999 и Кубка конфедераций-1997.

В 1999 году Ривалдо стал лучшим футболистом года по версии ФИФА, а также обладателем «Золотого мяча».

Также Ривалдо выступал за «Коринтианс», «Палмейрас», «Крузейро», «Депортиво», АЕК, узбекский «Бунедкор», ангольский «Кабушкорп». В 2015 году Ривалдо закончил свою игровую карьеру в возрасте 43 лет, проведя последний сезон за бразильский «Можи-Мерин».