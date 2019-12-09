Суд отклонил апелляцию Бензема по делу Вальбуэна. Ему грозит обвинение в шантаже

Суд отклонил последнюю апелляцию Карима Бензема и нескольких других лиц по делу Матье Вальбуэна, сообщает Get French Football News. Теперь им грозит пройти обвиняемыми по делу о шантаже. Все по делу проходит шесть человек.

В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже. По версии Матье, Карим располагал интимной видеозаписью с его участием и сотрудничал с преступниками, которые давили на Вальбуэна и вынуждали его выплатить крупную сумму. Позже Кассационный суд Франции признал Бензема невиновным, но дело продолжает рассматриваться во французских судах.