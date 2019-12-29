Стивен Дэвис о победе над «Селтиком»: «Рейнджерс» отлично контролировал игру»

Полузащитник «Рейнджерс» Стивен Дэвис поделился впечатлениями от победы над «Селтиком» в чемпионате Шотландии (2:1). «Рейнджерс» смогли выиграть у принципиального соперника на их стадионе впервые за 9 лет.

— Первые 35 минут дерби были превосходными, — цитирует BBC Дэйвиса. — Затем нам поставили пенальти, но наш вратарь сделал потрясающий сейв. Мы отлично контролировали игру во втором тайме.

Нам было важно победить. Мы дали им немного шансов. Важно, чтобы после зимних каникул мы были готовы снова успешно играть.

Будут трудности, но мы должны показать свой уровень во второй половине сезона. Вппереди много матчей, но сейчас мы находимся на хорошем месте.