Стерлинг попросил не сравнивать его с Месси и Роналду. И вот почему

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что сравнивать его с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду можно будет только в случае, если он будет забивать по 50-60 голов за сезон.

— Месси уникален, — цитирует Daily Mail Стерлинга. — Если я стнау забивать по 50-60 голов за сезон в последующие 15 лет, тогда вы можете говорить о сравнениях. Но прямо сейчас не говорите со мной о Роналду или Месси! Не хочу об этом слышать.

Чтобы достичь этого уровня, потребуется много времени, но я прогрессирую и хочу улучшать свои показатели каждый год.