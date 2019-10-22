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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Стерлинг попросил не сравнивать его с Месси и Роналду. И вот почему

16:46
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Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отметил, что сравнивать его с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду можно будет только в случае, если он будет забивать по 50-60 голов за сезон.

— Месси уникален, — цитирует Daily Mail Стерлинга. — Если я стнау забивать по 50-60 голов за сезон в последующие 15 лет, тогда вы можете говорить о сравнениях. Но прямо сейчас не говорите со мной о Роналду или Месси! Не хочу об этом слышать.

Чтобы достичь этого уровня, потребуется много времени, но я прогрессирую и хочу улучшать свои показатели каждый год.

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