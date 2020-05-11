Ставший интернет-мемом носильщик гроба выбрал футболистов, которых хотел бы отнести к могиле

Мужчина по имени Бенджамин Айду, который прославился видео в интернете, где он выступает в роли одного из «танцующих гробовщиков», рассказал, в похоронах какого футболиста хотел бы принять участие.

— Я желаю всем долгой и счастливой жизни, — цитирует Айду Foot Mercato. — Но мечтаю, если будет такая возможность, отнести Роналдинью к его последнему дому. Затем Марадону, а после этого Месси. Игра Роналдинью всегда была меня чем-то особенным, это была бы дань от танцора танцору от футбола.

Некоторые люди не хотят плакать на похоронах. Мы стараемся прости принести немного радости в тяжелой день.