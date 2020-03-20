Старт чемпионата Канады отложен из-за коронавируса

Чемпионат Канады по футболу не будет начат в ранее запланированный срок — 11 апреля, сообщает официальный сайт лиги. Старт канадского чемпионата был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Канады проводится параллельно с чемпионатом MLS, который также приостановлен. В нем выступают несколько канадских клубов («Торонто», «Ванкувер», «Монреаль»), остальные играют в чемпионате Канады.

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