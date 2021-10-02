Старридж объяснил, почему решил продолжить карьеру в Австралии

Новичок «Перт Глори» Дэниэл Старридж на своей странице в Instagram прокомментировал свой переход в клуб чемпионата Австралии. 32-летний англичанин подписал контракт до 30 июня 2022 года.

«Сезон-2021/22 у «Перт Глори» будет отличным. У меня появилась прекрасная возможность сыграть в австралийской лиге в это захватывающее время. С нетерпением жду возможности присоединиться к моим новым товарищам по команде. Я слышал, что город потрясающий, так что мне не терпится исследовать его! До скорой встречи», — написал Старридж.

Напомним, последним клубом Старриджа был турецкий «Трабзонспор», за который он выступал с августа 2019 по март 2020 года. Также форвард играл за «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич».