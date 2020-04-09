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«Стандард» может стать любительским клубом

07:42
Игроки «Стандарда». Фото Twitter
Игроки «Стандарда». Фото Twitter
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Льежский «Стандард» получил отказ в выдаче лицензии Pro. Как сообщает Les Sports+, причиной является задержка с выплатой подписных бонусов и сомнительная продажа стадиона. Клуб не предоставил подтверждение выплат за февраль 2020 года бонусов 8 игрокам на общую сумму 1 044 027 евро.

Теперь «Стандарду» грозит банкротство или продолжение выступлений в любительских лигах Бельгии. Как и «Мускрону», «Остенде», «Локерену», «Руселаре», «Эксельсиору» и «Ломмели», которые не получили лицензии от комиссии. Все они намерены подать апелляции.

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