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Стали известны номинаты на «Трофей Яшина» в 2022 году

Иван Шитик
Корреспондент
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12 августа были объявлены номинанты на «Трофей Яшина» — аналог «Золотого мяча» для лучших вратарей мира.

Данную награду вручает авторитетное французское издание France Football.

В число претендентов вошли 10 кандидатов: Яссин Буну («Севилья»), Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Кевин Трапп («Айнтрахт») и Уго Льорис («Тоттенхэм»).

Награду вручает авторитетный французский журнал France Football.

Алиссон Рамзес Бекер (Алиссон)
Кевин Трапп
Мануэль Нойер
Тибо Куртуа
Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Эдуар Менди
Юго Ллорис
Ян Облак
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