Стали известны номинаты на «Трофей Яшина» в 2022 году
12 августа были объявлены номинанты на «Трофей Яшина» — аналог «Золотого мяча» для лучших вратарей мира.
Данную награду вручает авторитетное французское издание France Football.
В число претендентов вошли 10 кандидатов: Яссин Буну («Севилья»), Алиссон Бекер («Ливерпуль»), Тибо Куртуа («Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан»), Эдуар Менди («Челси»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Кевин Трапп («Айнтрахт») и Уго Льорис («Тоттенхэм»).
Награду вручает авторитетный французский журнал France Football.
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