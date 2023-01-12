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Сегодня, 20:13

Стал известен список претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша

Иван Шитик
Корреспондент
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Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте назвала претендентов на приз ФИФА имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол 2022 года.

В список претендентов вошли: Марио Балотелли, Амандин Анри, Тео Эрнандес, Алу Куол, Килиан Мбаппе, Франсиско Гонсалес Метилли, Марцин Олекси, Сальма Паральюэло, Димитри Пайет, Ришарлисон, Алессия Руссо.

Голосование на сайте ФИФА продлится до 3 февраля.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша — награда, учрежденная ФИФА 20 октября 2009 года. Награда вручается игроку (независимо от пола), забившему самый красивый гол года.

По итогам 2021 года эту награду получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела.

ФИФА
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