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Стадион в Ла-Плате будет переименован в честь Марадоны

16:23
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Стадион в городе Ла-Плата «Унико де Ла-Плата» будет переименован. Теперь он будет называться в честь легендарного аргентинца, чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, сообщает Ole.

Вместимости стадиона, который был открыт в 2003 году, составляет 50 тысяч зрителей. На нем будут проводить домашние матчи «Эстудиантес» и «Химнасия и Эсгрима», но арена использовалась клубами лишь временно. Марадона возглавлял «Химнасию» в 2019-2020 годах.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

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