Стадион в Ла-Плате будет переименован в честь Марадоны

Стадион в городе Ла-Плата «Унико де Ла-Плата» будет переименован. Теперь он будет называться в честь легендарного аргентинца, чемпиона мира по футболу 1986 года Диего Марадоны, сообщает Ole.

Вместимости стадиона, который был открыт в 2003 году, составляет 50 тысяч зрителей. На нем будут проводить домашние матчи «Эстудиантес» и «Химнасия и Эсгрима», но арена использовалась клубами лишь временно. Марадона возглавлял «Химнасию» в 2019-2020 годах.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.