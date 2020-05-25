Спаллетти заявил, что готов вернуться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Зенита» и «Ромы» Лучано Спаллетти заявил, что хочет вернуться к работе.

— Экономический аспект не имеет для меня никакого значения, я тренирую потому, что мне нравится это делать, — приводит Sky Italia слова Спаллетти. — Сейчас я вновь хочу вернуться на тренерскую скамейку.

Последним местом работы 61-летнего итальянского специалиста был «Интер», откуда его уволили в конце мая 2019 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Спаллетти является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла».