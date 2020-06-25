Совет ФИФА выделит до 1,5 миллиарда долларов на ликвидацию экономических последствий от коронавируса

Совет ФИФА утвердил план помощи для ликвидации экономических последствий, вызванных распространением коронавируса, сообщается на сайте организации.

В рамках этой помощи будет выделено до 1,5 млрд долларов. Универсальный солидарный грант в размере 1 млн долларов будет доступен для всех национальных ассоциаций, входящих в ФИФА, дополнительный грант в размере 500 тысяч долларов будет выделен специально на женский футбол. Каждая конфедерация получит грант в размере 2 миллионов долларов.

Гранты и займы могут быть направлены ассоциациями-членами на нужды футбольного сообщества на их территориях, включая клубы, игроков, лиги.