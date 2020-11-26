Сотрудник похоронного бюро уволен за селфи с телом Марадоны в гробу

Уволен сотрудник похоронного бюро Sepelios Pinier, сделавший селфи с телом Диего Марадоны в гробу, сообщает Daily Mirror. В сети появилось фото мужчины, который сфотографировалася с телом Марадоны, подняв вверх большой палец.

Отмечается, что этому человеку было поручено подготовить тело к похоронам. Владелец похоронного бюро уже подтвердил увольнение мужчины.

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет 25 ноября после остановки сердца.