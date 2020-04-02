Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Состояние Рюштю Речбера улучшилось

20:01
Рюштю Речбер. Фото Goal
Рюштю Речбер. Фото Goal
Теги:

Бывший вратарь сборной Турции Рюштю Речбер, госпитализированный из-за коронавируса, чувствует себя лучше, сообщает Fanatik. 46-летний ветеран сейчас проходит лечение в изоляции в обычном отделении и, по информации врачей, его общее состояние улучшается.

Рюштю — рекордсмен сборной Турции по количеству матчей (120). Он завоевал бронзовые медали на ЧМ-2002 и Евро-2008. В его карьере были «Бешикташ», «Фенербахче», «Барселона» и «Антальяспор».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир