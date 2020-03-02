Софийский ЦСКА оштрафован за расистское поведение фанатов в игре с «Царско Село»

Софийский ЦСКА оштрафован за расистское поведение болельщиков в матче чемпионата Болгарии с «Царско Село» (2:1). Как сообщает AFP, ЦСКА заплатит 19 тысяч евро за расистские выкрики в адрес нападающего соперника Дилана Бахамбула. Сам игрок также оштрафован на две тысячи евро за провокационное поведение после гола в ворота ЦСКА.

— Я сожалею о том, что случилось, — сказал Бахамбула, который до 2018 года выступал за румынскую «Астру». — Но все слышали, что кричали с трибун. Футбол — это спорт, открытый для всех. Но то же самое происходило со мной и в Румынии раньше.