Болельщики софийского ЦСКА и белградского «Партизана» поддержали акцию российских фанатов против действий сотрудников правоохранительных органов, сообщает Twitter Okolofnews Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в знак протеста против задержаний болельщиков красно-белых перед игрой с «Зенитом».

ЦСКА в игре с «Ардой» (0:0) и «Партизан» во встрече с «Радом» (2:1) вывесили баннеры «Фанат — не преступник».

Ранее аналогичным образом поступили поклонники «Црвены Звезды».