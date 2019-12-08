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Софийский ЦСКА и «Партизан» поддержали акцию «Фанат — не преступник»

19:00
Фанаты софийского ЦСКА. Фанаты «Партизана».
Фанаты софийского ЦСКА.

Болельщики софийского ЦСКА и белградского «Партизана» поддержали акцию российских фанатов против действий сотрудников правоохранительных органов, сообщает Twitter Okolofnews Ранее фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» призвала болельщиков всех клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте встречи в знак протеста против задержаний болельщиков красно-белых перед игрой с «Зенитом».

ЦСКА в игре с «Ардой» (0:0) и «Партизан» во встрече с «Радом» (2:1) вывесили баннеры «Фанат — не преступник».

Ранее аналогичным образом поступили поклонники «Црвены Звезды».

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