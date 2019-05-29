СМИ сообщили о смерти Пеле. Но с ним все хорошо

СМИ опубликовали ложные сообщения о смерти легендарного футболиста Пеле, но позднее информация была опровергнута. Ранее подобное уже происходило в апреле. Тогда сам Пеле написал в своем Твиттере, что все в порядке.

– Дорогие друзья! Я очень рад, что могу снова написать и сообщить, что со мной все в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых целей в жизни, – написал Пеле.

Напомним, что в апреле 78-летний футболист попал в больницу 2 апреля в Париже. В столице Франции он приехал, чтобы стать гостем "ПСЖ". Бразилец встретился с форвардом Кильяном Мбаппе. Он был успешно прооперирован: чемпиону мира удалили камень в мочеточнике. Его здоровью Пеле ничего не угрожает