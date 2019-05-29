СМИ сообщили о смерти Пеле. Но с ним все хорошо

СМИ опубликовали ложные сообщения о смерти легендарного футболиста Пеле, но позднее информация была опровергнута. Ранее подобное уже происходило в апреле. Тогда сам Пеле написал в своем Твиттере, что все в порядке.
– Дорогие друзья! Я очень рад, что могу снова написать и сообщить, что со мной все в порядке. Хотел бы поблагодарить медицинский персонал больницы имени Альберта Эйнштейна и особенно вас за молитвы и позитивную энергию. Я снова в строю, жажду достижения новых целей в жизни, – написал Пеле.
Напомним, что в апреле 78-летний футболист попал в больницу 2 апреля в Париже. В столице Франции он приехал, чтобы стать гостем "ПСЖ". Бразилец встретился с форвардом Кильяном Мбаппе. Он был успешно прооперирован: чемпиону мира удалили камень в мочеточнике. Его здоровью Пеле ничего не угрожает
My dear friends. I'm happy to be able to write again to let you know that I'm fine. I would like to thank the medical staff of Albert Einstein Hospital, and especially you, for the prayers and positive energy. I'm back on the field, thirsting for new goals in life.– Pelé (@Pele) 16 апреля 2019 г.