СМИ: "Порту" грозит исключение из высшего дивизиона Португалии

"Бенфика" просит возбудить дисциплинарное расследование в отношении "Порту" за разглашение частной и конфиденциальной информации, сообщает A Bola. Дисциплинарные правила португальской федерации футбола предусматривают серьезные санкции за такое. В статье 57 регламена даже предусмотрена санкция в виде исключения из соревнования на срок от одного до трех сезонов.

Ранее центральный гражданский суд Порту частично удовлетворил иск против "Порту" за раскрытие переписки директором по коммуникациям клуба. На "драконов" наложен штраф в размере около двух миллионов евро в качестве компенсации за публикацию информации из электронных писем два года назад. Хотя "Бенфика" требовала 17 миллионов евро.

"Порту" заявил, что обжалует решение суда, заявив, что клуб обнародовал только ту информацию, которую сам суд счел правдивой.

Кроты "Бенфики". Коррупционный скандал в самом популярном клубе Португалии